Il retroscena: Nainggolan e il Besiktas, storia a metà. E l’Inter ha un impegno con Nandez

Radja Nainggolan ha fatto una scelta in tempi non sospetti, tornare al Cagliari. Ma deve trovare un accordo con Giulini, tramite l’Inter, passaggio fondamentale per arrivare alla completa quadratura. Si parla molto del Besiktas, è vero, ci sono stati contatti con i suoi agenti e anche una proposta allettante. Ma fin qui l’Inter non è stata coinvolta. E Nainggolan vuole ancora aspettare per qualche giorno. Il Cagliari avrebbe sempre la precedenza, il Besiktas è una storia vera ma per ora… a metà. E l’Inter intende mantenere impegno preso con Nandez (ha l’accordo totale) in tempi non sospetti. Dumfries? Certo, le evoluzioni del mercato e nuove entrate possono anche portare alla possibilità di fare un’offerta al PSV, il profilo piace molto. Ma con Nandez, ripetiamo, l’Inter ha preso un impegno che non vorrebbe rimangiarsi.

Foto: Twitter Cagliari