Il retroscena: Muriel e la Roma, contatti veri con l’Atalanta. Già a gennaio…

Confermiamo i contatti veri e in corso tra Roma e Atalanta per Luis Muriel. I giallorossi vorrebbero prendere due punte, hanno un discorso ancora aperto per Marcos Leonardo, hanno provato per Arnautovic (il Bologna cerca di resistere) e si sono informati poche ore fa per Muriel. Un profilo che a Mourinho piace, esattamente come piace Arnautovic. Già a gennaio vi avevamo parlato del colombiano come una possibilità Roma per l’estate. Muriel ha una proposta anche dall’Arabia presto deciderà.

Foto: Twitter Atalanta