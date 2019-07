Il retroscena: Moreo, dalla pole Empoli di sei giorni fa al pressing Lecce. La volontà…

Sei giorni fa vi avevamo dato in esclusiva la forte irruzione dell’Empoli su Stefano Moreo, attaccante che si libererà presto dal Palermo. Un vantaggio evidente sul Benevento, malgrado il pressing di Inzaghi. Un vantaggio caratterizzato dalla necessità di Moreo di stare in Toscana per motivi personali. Per questo ci aveva provato anche il Livorno, ma l’Empoli aveva scavalcato tutti. Ieri c’era stata una forte irruzione del Lecce (che è vicino anche a Lo Faso) con offerta importante, ma l’attaccante dovrebbe decidere di restare in B piuttosto che fare il balzo in Puglia proprio per le motivazioni personali che avevano portato l’Empoli a staccare la concorrenza.

Foto: twitter ufficiale Palermo