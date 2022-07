Il retroscena: Morata, l’Atletico e il muro per Cristiano Ronaldo

Alvaro Morata oggi è un attaccante dell’Atletico Madrid, anche se la Juve ci proverà ancora. Ma una valutazione di 14-15 milioni non soddisferebbe certo gli spagnoli che oggi considerano Morata a tutti gli effetti un punto di forza dell’organico. Vedremo se accadrà qualcosa nei prossimi giorni, ma nel frattempo c’è un retroscena che rafforza questo ragionamento. Cristiano Ronaldo è stato effettivamente offerto all’Atletico, in cambio c’è stata non soltanto l’insurrezione della tifoseria ma anche forti dubbi e perplessità da parte della dirigenza. Un “muro” alzato e oggi invalicabile, un motivo in più per un mettere in discussione – almeno oggi- Morata. A meno che non arrivi una proposta davvero irrinunciabile.

Foto: twitter Juve