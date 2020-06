Il retroscena: Morata e l’Inter, tutta la verità. Ma c’è un grosso equivoco di fondo

Alvaro Morata è stato accostato all’Inter, al momento si tratta semplicemente di un apprezzamento da parte di Marotta (che l’ha portato alla Juve) e di Conte. Il resto è tutto da approfondire, se verrà approfondito e non è così scontato (anzi…). Ma c’è un grosso equivoco di fondo che è bene chiarire, ovvero che l’avvocato Bozzo non c’entra proprio nulla con l’eventuale ritorno dell’attaccante oggi all’Atletico Madrid in Italia. Non è il suo agente, non è più l’eventuale intermediario, non è e non sarà il regista di operazioni che, ripetiamo, sono al momento molto eventuali e tutte da verificare. Soprattutto con interlocutori diversi, non certo con l’avvocato Bozzo.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid