Il retroscena: Montalto al Venezia, sì e bolli pronti. Ma il Livorno

Adriano Montalto aveva detto sì al Venezia poco dopo le 10, riunione in sede a Cremona, via libera del club grigiorosso, prestito secco. Bolli pronti e tutto ok. Dopo le 11 il rilancio del Livorno che lo aveva già cercato qualche settimana fa e che ha offerto qualcosa in più di ingaggio. Montalto riconvocato in sede per la decisione definitiva: il Venezia confida che venga rispettato l’accordo di stamattina, il Livorno spera…

Foto: twitter Ternana