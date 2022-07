Il retroscena: Moncini preferisce la Spal, il Perugia torna su Gondo

Gabriele Moncini aveva dato la sua priorità a Castori, per questo motivo aveva detto no a Bari e Modena. Ma ieri sera il pressing della Spal, l’offerta più alta e il dietrofront di Moncini che ha deciso di andare a Ferrara dopo un continuo confronto con Venturato. Il Benevento, che aveva una trattativa in stato avanzato con il Bari prima che Moncini virasse su Perugia, ha preso atto della svolta Ferrara, trattativa su dettagli. Il Perugia ora cercherà di riallacciare i contatti con la Cremonese per Gondo.

Foto: Sito SPAL