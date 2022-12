Il retroscena: Modric, tante sirene ma il Real lo aspetta per il rinnovo

Fenomenale. Luka Modric ha dimostrato ancora una volta di essere un centrocampista di straordinaria qualità. Ha preso per mano la Croazia, l’ha pilotata verso la semifinale in Qatar, ha trasformato il rigore, è sempre stato la “luce” della sua squadra. Modric ha compiuto 37 anni, ma l’età non conta quando lo spessore è questo. Ha il contratto in scadenza con il Real che resta la sua priorità. Non escludiamo che il suo agente Lemic, molto legato a Mourinho, abbia sfiorato l’argomento con la Roma, ma almeno oggi non ci sono altre cose da aggiungere. Le sirene per Modric saranno sempre tante, ma per il Real lui è l’unico riferimento e Luka darà sempre la precedenza al suo attuale club. E nel frattempo ha caldeggiato, ma forse non ce n’era bisogno, il profilo di Gvardiol, straordinario interprete difensivo, centrale del Lipsia che il Real vuole portare anticipando soprattutto la concorrenza del Chelsea. Ma questo è un altro discorso, per il momento conta la missione in Qatar con Modric al comando del gruppo.

Foto: Instagram Modric