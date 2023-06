Il retroscena: Milinkovic-Savic, l’Inter per ora non intende entrare in gioco

L’Inter non ha intenzione di entrare in gioco per Sergej Milinkovic-Savic, confermando quanto vi stiamo raccontando da qualche settimana. La spiegazione: l’Inter ha memorizzato il gradimento di Simone Inzaghi, ma per ora non vuole intavolare trattative con la Lazio. E quel “per ora” può diventare una scelta definitiva. L’Inter ha scelto Frattesi, ma deve fare in fretta perché la concorrenza è sempre più spietata, compreso il Milan che sta per cedere Tonali al Newcastle. Bisogna aspettare le evoluzioni per Brozovic e Gosens, l’Inter crede di aver mosso passi molto importanti per Frattesi, ma ora deve stringere. E SMS? Ribadiamo quanto raccontato sulla Juve, in attesa che i contatti tra le due società diventino più profondi. Il Milan? Per ora nessuna traccia, sia per motivi di modulo che per la scelta di andare su profili più giovani. L’estero? Al momento zero offerte, dovrà prendere una decisione lo stesso Lotito considerato che il Sergente ha un contratto in scadenza tra un anno.

Foto: Milinkovic-Savic Instagram