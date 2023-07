Il retroscena: Milinkovic-Savic, la Juve in testa e palla a Lotito. La possibile traiettoria

Sergej Milinkovic-Savic piace a qualche club in Arabia. Non lo abbiamo detto noi, ma il suo agente diversi giorni fa. E quindi non è una notizia, meglio ancora: inutile cavalcare il sensazionalismo per sprecare un po’ di tempo sui social (qualcuno magari abbocca…). Ci risulta anche che negli giorni gli sia stata recapitata una proposta di ingaggio da circa 15 milioni a stagione. Ma lui per il momento non intende prenderla i considerazione. Oggi la svolta in Arabia non appartiene al vocabolario delle sue priorità, il resto è solo fantasia. Se Milinkovic-Savic cambierà idea dopo i sondaggi fatti, lo vedremo. Esattamente come era fantasia l’Arabia per Luis Alberto. Il Sergente ha la Juve in testa, come vi abbiamo anticipato dallo scorso novembre, sa che non ci sono discorso legati al rinnovo, sa di aver un discorso avviato con la Juve e spera che molto presto si possa arrivare a una soluzione. Pellegrini, il prestito di Rovella e una cifra per arrivare una valutazione complessiva di 30-35 milioni? È una strada da non trascurare. Ma la palla è di Lotito. L’ipotesi rinnovo con la Lazio per una stagione potrebbe tornare essere la mossa della disperazione se proprio non si trovasse una quadratura con la destinazione di gradimento: in quel caso gli verrebbe proposto il prolungamento fino al 2025 (forse con una clausola). Ma è una situazione che andrebbe verificata, oggi Milinkovic-Savic ha altri pensieri. L’Inter? Abbiamo spiegato come la priorità fosse Frattesi. Il Napoli? Nessun contatto diretto fin qui. Il mercato è ancora lunghissimo.

Foto: Instagram Lazio