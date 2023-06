Il retroscena: Milan, nessun contatto per Amrabat. Reijnders resta in quota

Sofyan Amrabat potrebbe lasciare la Fiorentina nelle prossime settimane, ma chiariamo un concetto: non ci sono contatti in corso con il Milan, non è una traiettoria da tenere in considerazione, il futuro del marocchino potrebbe essere all’estero (Atletico Madrid e non solo, oggi il Barcellona è su altre liste). Con quei soldi la Fiorentina andrebbe su Hjulmand, ma piace anche Maxime Lopez in uscita dal Sassuolo e possono esserci altri obiettivi. Dopo aver praticamente chiuso l’operazione Loftus-Cheek, il Milan cerca un centrocampista con caratteristiche diverse: un nome da tenere in considerazione è quello di Tijjani Reijnders, classe 1998 dell’AZ Alkmaar, reduce da una stagione eccellente. Retroscena: Reijnder è stato cercato in Premier ma anche da un altro club italiano, ma preferisce aspettare l’esito della trattativa con il Milan.

Foto: Instagram Fiorentina