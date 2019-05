Il retroscena: Milan, come nasce (e finisce) la suggestione Mourinho

Mourinho al Milan? Il suo nome è stato accostato al club rossonero nei giorni scorsi, quasi come se ci fosse una trattativa in corso. Facciamo un po’ di ordine: Campos è un grande estimatore dello Special One, di sicuro lo avrebbe contattato se avesse rilevato la carica di direttore sportivo, prima di decidere di restare al Lille anche per scelta del club rossonero che non lo avrebbe preso come consulente esterno. E se Campos fosse sbarcato a Milanello uno dei primi profili contattato sarebbe stato quello di Mourinho. Poi, magari, il programma non avrebbe soddisfatto le ambizioni di Mou: la suggestione nasce e finisce qui. Presto ne sapremo di più sul nuovo allenatore rossonero: se Maldini accetterà, come possibile, la proposta di Gazidis il profilo che lo intriga di più – come raccontato – è quello di Marco Giampaolo. Senza trascurare Simone Inzaghi che, però, sta parlando con Lotito per il prolungamento di contratto in casa Lazio.

Foto: Marca