Il retroscena: Mihajlovic vuole solo Barrow. Previsto nuovo summit con l’Atalanta

Musa Barrow vuole soltanto il Bologna. Perfettamente ricambiato da Sinisa Mihajlovic. Per l’allenatore, l’attaccante gambiano è il primo per distacco nella lista presentata a Sabatini e Bigon. E lo stesso Barrow non vuole al momento prendere in considerazione altri scenari. Dopo l’incontro milanese tra Bigon e Sartori e dopo quanto vi abbiamo anticipato, nei primi giorni del 2020 verrà organizzato un nuovo incontro con il desiderio di chiudere. Il Bologna ha già presentato una proposta da 12-13 milioni più bonus, è disposto a salire fino a 15 pur di arrivare a un’intesa.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta