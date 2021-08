Il retroscena: Messias, nuovo incontro in serata con il Torino. Ma può slittare per un motivo

Adesso il Torino si è messo a correre per Junior Messias. E ha fissato, come raccontato ieri, un appuntamento con il Crotone per stasera a Milano. Soltanto che potrebbe esserci uno slittamento dovuto all’impossibilità dei dirigenti calabresi – almeno fino a questo momento – di trovare un posto nei voli in partenza per Milano. Il Torino è stato il primo club a cercare con forza Messias, ci sono già stati un paio di incontri, ora vuole aumentare offerta per avvicinarsi agli 8 milioni più 2 di bonus chiesti dal Crotone. Se non fosse più possibile stasera, il Torino fisserebbe un summit per domani. Messias piace molto a Milan e Napoli dallo scorso giugno, si è informato il Sassuolo in caso di uscita di Berardi, ieri c’è stata una telefonata della Fiorentina (l’apprezzamento di Italiano è noto). Nelle prossime ore si entrerà nel vivo.

Foto: Sito Crotone