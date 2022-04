Il retroscena: Messias, le riflessioni del Milan e Galliani pronto a riprovarci

Lo scorso luglio il Monza era uscito per la prima volta allo scoperto in direzione Junior Messias, una clamorosa svolta a sorpresa che vi avevamo documentato nei dettagli. A quei tempi per l’esterno offensivo in uscita da Crotone c’era anche il Torino, ma nella penultima notte della sessione estiva di mercato il Milan avrebbe sorpassato, dando seguito ai sondaggi di qualche mese prima.

Cosa vogliamo dire? Che adesso il Milan deve decidere se versare i 5,5 milioni al Crotone, cifra a suo tempo concordata per il diritto di riscatto. E il Milan sta riflettendo, non è scontato che lo faccia, la decisione definitiva arriverà più avanti. E se Messias dovesse tornare in Calabria? Sarebbe sicuramente di passaggio, le offerte non mancherebbero. E in quel caso occhio a Galliani, dopo il tentativo di fine luglio: il Monza avrebbe messo una cifra vicina ai 10 milioni per il cartellino, a conferma che Messias piace sempre. In Serie A sarebbe eventualmente un bel regalo, ma molte cose dipenderanno dal Milan.

Foto: Instagram personale