Il retroscena: Merola, per ora no alla C. Vuole restare a Cosenza

Davide Merola è un esterno offensivo classe 2000 che l’Empoli ha mandato in prestito a Cosenza. Negli ultimi giorni vi avevamo parlato di un forte interesse del Pescara che sperava davvero di chiudere. C’era stata anche un’offerta importante del Vicenza, ma per il momento Merola respinge la Serie C. La sua priorità è quella di restare a Cosenza, come minimo vuole riflettere per qualche giorno.

Foto: twitter Cosenza