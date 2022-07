Il retroscena: Meret appeso alla scelta del Napoli. La gerarchia oggi

Alex Meret avrebbe l’accordo per il rinnovo di contratto fino al 2027. Ma il condizionale è d’obbligo perché, fino alla firma, non ci sono certezze. E Meret firmerà soltanto quando capirà quale sarà l’altro portiere del Napoli. E il famoso “altro” potrebbe anche essere un titolare indiscutibile, a quel punto le decisioni di Meret potrebbero essere diverse rispetto a una firma per rischiare di non essere il titolare. La gerarchia oggi è chiara: come già anticipato, il Napoli ha messo in cima alla lista Kepa, in virtù degli eccellenti rapporti con il Chelsea, ma bisogna aspettare che i tempi siamo maturi – dopo i contatti recenti – per avere un congruo contributo sul ricco ingaggio e quindi affondare. In lista ci sono Neto, Sirigu e magari qualche altro candidato più defilato. Domanda: Meret firmerebbe il rinnovo con Kepa alle costole? Improbabile. Magari valuterebbe altre proposte (il Torino può essere un’idea). E con Neto? Magari ci penserebbe e scioglierebbe le riserve. E se fosse Sirigu? Quasi sicuramente direbbe sì. Ma in una situazione del genere non ci sono certezze, quindi non resta che attendere.

