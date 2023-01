Il retroscena: mercato Lazio, le priorità di Sarri. Ce n’è una su tutte

La domanda è: decollerà il mercato della Lazio, solitamente povero di contenuti a gennaio? Le condizioni ci sono, ma bisogna cercare di non arrivare agli ultimi tre o quattro giorni perché poi tutti si complicherebbe. Occhio alle dichiarazioni di Sarri dopo Sassuolo-Lazio: gli hanno chiesto dell’attaccante centrale, a seguito dell’infortunio di Immobile, lui ha risposto che gli andrebbe bene anche un attaccante esterno. Tutto questo perché ormai Felipe Anderson si è ormai adattato e anche bene nel ruolo di prima punta. Gli indizi portano a Federico Bonazzoli, che a Sarri piace e bisogna aspettare la decisione della Salernitana. Tutto passa attraverso gli equilibri, fin qui mai raggiunti, con Tare con Lotito che parla di “famiglia”, dimenticando che le incomprensioni fanno solo perdere tempo. Alla Lazio è stato anche proposto Sanabria, se ne parla da dieci giorni, ma il Torino non può pensare di cederlo se prima non sblocca Shomurodov o non chiude per un altro attaccante. Sanabria è più una prima punta rispetto a Bonazzoli, dalle indicazioni di Sarri si dovrebbe passare allo svolgimento. La verità priorità è il terzino sinistro: Parisi costa troppo e l’Empoli non vuole cederlo a gennaio, Luca Pellegrini ha il gradimento di Sarri e bisogna sbrigarsi, le altre sono alternative (con tutto il rispetto). Palla a Lotito.

Foto: Instagram Lazio