Il retroscena: McTominay voleva soltanto Conte, almeno due rifiuti in Premier

Scott McTominay ha voluto fortissimamente il Napoli, stregato da Antonio Conte e dalla possibilità di un nuovo ciclo in Italia. L’allenatore è stato determinante, il suo pressing a ridosso di Ferragosto ha fatto la differenza, da quel momento il centrocampista in uscita dal Manchester United ha scartato qualsiasi altra proposta dalla Premier. C’erano due-tre club che si stavano informando, Aston Villa e Fulham in modo particolare, per strappare McTominay alla concorrenza. Ma Scott aveva deciso, mai ha cambiato idea e ha aspettato che i due club trovassero gli accordi definitivi. Le immagini della sua felicità all’arrivo a Napoli sono la sintesi di quanto stiamo raccontando, era davvero soddisfatto della sua svolta in carriera e della possibilità di raggiungere Conte. Gli ultimi giorni sono stati febbrili con il suo agente Colin Murdoch in azione per la completa quadratura del cerchio. Affare fatto, McTominay a Napoli.

Foto: Instagram Napoli