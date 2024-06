Il retroscena: McKennie piace a Mourinho, ecco cosa serve per una trattativa

Il quiz McKennie porterà presto a una soluzione. Lui ha detto di voler decidere dopo la Copa America, ma ci sono già manovre in corso. Il centrocampista in scadenza di contratto nel 2025 piace a Mourinho e ci sono stati già contatto con il suo entourage. Nessuno filo diretto, almeno per ora, tra Juve e Fenerbahce, probabile il primo passaggio è stato quello di capire la disponibilità dell’americano. Per McKennie possono aprirsi altre soluzioni, ma non escludiamo che ci possa essere presto un dialogo tra Juve e Fenerbahce. La condizione della Juve è una base di 14-15 milioni più bonus, difficilmente si faranno sconti, a maggior ragione dopo l’atteggiamento di McKennie che ha detto no all’Aston Villa costringendo a trovare altre soluzioni (Barrenechea oltre Iling) per chiudere l’operazione Douglas Luiz.

Foto: Twitter Juve