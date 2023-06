Il retroscena: Mbappé è sereno, il PSG no. Tra Campos e vicenda allenatore

Kylian Mbappé ha ribadito ancora una volta di voler restare al Paris Saint-Germain, una prova di forza visto che ha già comunicato di non voler rinnovare il contratto in scadenza tra poco più di un anno. Quando sarebbe libero di trovare un accordo a zero con chi, il Real, lo cerca con forza da sempre. Intanto, il Real un numero nove lo deve prendere, non escludiamo che possa presto tornare su Kane dopo essersi avvicinato molto non troppi giorni fa. Ma questo è un altro discorso, torniamo in casa Paris Saint-Germain dove ci sono varie correnti di pensiero sull’allenatore. Nagelsmann è stato e, probabilmente resta, il più vicino, la proprietà (Al Thani) apprezza molto Thiago Motta, il presidente Al Khelafi non è soddisfatto al 100% di Campos anche per il mercato della scorsa sessione estiva poco soddisfacente. Può entrare un terzo candidato per la panchina del PSG? Tutto può essere, in attesa di liberare Galtier che non andrà più a Napoli. Intanto gli effetti della vicenda Mbappé hanno tolto serenità. E le parole di Kylian, con le idee chiarissime sul futuro, non aiutano. Semplicemente perché puoi avere soldi a palate ma il pericolo di perdere un fenomeno a parametro zero tra un anno non è un bel sogno, piuttosto un incubo.

Foto: Facebook Mbappè