Il retroscena: Mazzarri, no a tre proposte da Turchia e Francia. E non sarà in orbita Cagliari

Walter Mazzarri non ha fretta di rientrare. Nelle ultime due settimane ha avuto due proposte importanti da parte di club turchi, ha detto no. E un sondaggio approfondito anche dalla Francia, ennesima risposta negativa. Mazzarri non vuole rientrare in corsa, soprattutto non intende rilevare progetti complicati e situazioni difficili di classifica. Ecco perché non sarebbe un candidato per il Cagliari se venisse interpellato in caso di ennesima incompiuta di Di Francesco, l’allenatore si giocherà molto nella prossima partita in casa del Genoa.

Foto: sito Torino