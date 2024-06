Il retroscena: Mazzarri mai vicino al Persepolis, ecco perché

Se vi hanno detto che Walter Mazzarri sarebbe stato il nuovo allenatore del Persepolis in Iran e poi non vi hanno spiegato perché non ci è andato, ci pensiamo noi. Premessa: il prestigioso club di Teheran ha annunciato in giornata l’arrivo di Garrido, ma non è stato mai a un passo da Mazzarri. Figuriamoci dunque la credibilità di una notizia che parlava di accordi raggiunti, come se fosse stato firmato il contratto. Il Persepolis ha cercato Mazzarri fino a ieri sera, ma ha trovato la stessa barriera altissima. L’ex Napoli aveva chiesto precise garanzie di mercato ben oltre l’ingaggio e in assenza mai ha dato apertura. Infatti, il Persepolis è andato su un altro allenatore.

Foto: Instagram Napoli