Il retroscena: Marroccu, tre giorni fa l’incontro con Setti

Il giro dei direttori sportivi è quello raccontato e anticipato da Sportitalia nelle ultime settimane. Tony D’Amico è un promesso sposo dell’Atalanta, il Bologna aspetta Giovanni Sartori e si congederà da Riccardo Bigon, si sta delineando anche la situazione a Verona. Erano stati dati dei papabili non in linea con i programmi societari, possiamo invece confermare che Francesco Marroccu – come segnalato circa una settimana fa – è in testa al gruppo. Al punto che tre giorni fa c’è stato un contatto, probabilmente un incontro, con il presidente Setti. Incontro che è servito per raggiungere un’intesa di massima. Tutto questo alla vigilia della semifinale playoff del Brescia (il primo round con il Monza non è andato bene) e dopo che Marroccu aveva garantito che “in caso di addio di Inzaghi andrò via anche io”. Parole.

Foto: Twitter Brescia