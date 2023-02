Il retroscena: Marroccu isolato in casa Verona. Cellino vigila

Francesco Marroccu è sempre più isolato in casa Verona. A maggior ragione dopo l’avvento di Sean Sogliano che ha gestito tutto il mercato del club di Setti. C’è una possibilità che Marroccu torni da Cellino a Brescia. Nei prossimi giorni sarà nuovamente operativo Perinetti dopo i problemi dei giorni scorsi, ma Cellino vigila anche su Marroccu. Il dirigente sardo divenne famoso perché aveva promesso che sarebbe andato via in caso di esonero di Pippo Inzaghi. Invece, dopo l’esonero dell’allenatore rimase tranquillamente al suo posto, tuttavia presto il suo rapporto con Cellino sarebbe andato ai titoli di coda. E ora…

Foto: twitter Brescia