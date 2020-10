Il retroscena: Marcos Alonso, perché l’Inter ha deciso di non affondare

Si parla molto di Marcos Alonso, addirittura c’è chi lo dà a un passo dall’Inter, come se mancasse chissà cosa (pochissimo) per chiudere l’accordo con il Chelsea. In realtà, non è così: l’Inter mai si è avvicinata concretamente per l’esterno sinistro e oggi sembra molto complicato che lo faccia. In tre giorni di mercato si può sognare e ambire, ma la stato attuale delle cose è questo. E oggi sembra abbastanza complicato che gli scenari possono cambiare fino alle 20 di lunedì.

Foto: twitter Chelsea