Il retroscena: Mandzukic vuole aspettare il Milan. Per ora no a quattro offerte. Tomori, pole per la difesa

ha grande voglia di tornare in Italia, soprattutto ha grande voglia di. Nelle ultime settimane gli sono arrivate almeno quattro proposte, un paio dalla Russia, una dalla Turchia (prevedibilmente Besiktas o Fenerbahce) un’altra da quel calcio esotico che non vuole più prendere in considerazione. E anche dal punto di vista contrattuale in qualche caso gli hanno offerto più dei mesi più eventuale opzione. Mandzukic ha saputo del Milan, l’intermediario italiano gli ha comunicato che l’interesse è molto serio e il croato accetterebbe anche sei mesi per poi parlare di futuro in un secondo momento. Soltanto quando dovesse capire che il Milan non fosse un’opzione concreta, Mandzukic prenderebbe in esame altre proposte, ma evidentemente non è questo il momento di mollare la presa… rossonera. Per quanto riguarda il difensore centrale, allontanatosiper l’infortunio l’unica lista plausibile resta questa collegata a, centrale del Chelsea classe 1997 che i Blues vorrebbero cedere in prestito secco come ha specificato Lampard . Ma i dialoghi vanno avanti in modo concreto, oggi è l’unica pista vera plausibile per il ruolo di centrale difensivo.