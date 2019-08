Il retroscena: Mandzukic, sì allo United. Tra la Juve e i Red Devils…

Slegata oppure no? La trattativa per lo scambio Lukaku-Dybala è entrata nella fase più calda, presto aggiornamenti. Intanto, indipendentemente dall’esito – con la Juve in pressing – Mario Mandzukic ha detto sì al trasferimento al Manchester United. Una situazione che rinsalda i rapporti tra bianconeri e Red Devils, aspettando la scelta di Dybala che ci sta pensando. Mandzukic vede dunque la Premier, una trattativa che va avanti da giorni, ora siamo in dirittura. La valutazione del cartellino è tra i 15 e i 20 milioni, mentre per l’attaccante croato ingaggio dai 5 ai 6 milioni. Mandzukic è pronto ad accettare la proposta dei Red Devils e si prepara a salutare la Vecchia Signora dopo quattro stagioni ricche di successi.

Foto: Twitter ufficiale Juventus