Il retroscena: Mancini nella bufera. Ora può anche rischiare

Un’autentica bufera per Roberto Mancini. Non soltanto per l’eliminazione dalla Coppa d’Asia, ai rigori contro la Corea del Sud, ma anche e soprattutto per gli atteggiamenti tenuti e che lo hanno portato istintivamente a lasciare il campo ancor prima che si concludesse la “lotteria” dal dischetto. Mancini si è giustificato dicendo che non si era accorto che i rigori fossero ancora in corso, al temine di una partita estremamente difensiva ma questo è un altro paio di maniche. Si è scatenata un’autentica bufera social e non solo nei riguardi dell’ex commissario tecnico azzurro. E non sono escluse decisione drastiche con Mancini a rischio malgrado un lungo contratto firmato lo scorso agosto. Ma l’atteggiamento non è piaciuto, visto quasi come un abbandono del posto di lavoro e su questo argomento possono esserci riflessioni dei vertici federali dell’Arabia Saudita.

Foto: Twitter Nazionale Arabia Saudita