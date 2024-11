Il retroscena: Mancini-Friedkin, contatto. E richieste precise

Roberto Mancini si era stufato dell’Arabia Saudita anche se mai l’ammetterà. Stava decidendo di risolvere il contratto ancor prima di quando è accaduto, probabilmente perché il suo desiderio è quello di tornare ad allenare un club. Resta, dal nostro punto di vista, la macchia della fuga all’improvviso quando era commissario tecnico della Nazionale, una situazione che ha messo non poco in difficoltà la FIGC. E anche sul fatto che sia stato un percorso positivo in Arabia abbiamo moltissimi dubbi, potremmo dire – nessuno si offenda – positivo per il conto in banca. La scorsa settimana c’è stato un contatto tra i Friedkin e Mancini, quest’ultimo ha fatto precise richieste su durata e piano di rafforzamento, in ogni caso per un programma che sia competitivo. Mancini può smentire quanto ritiene, del resto aveva smentito che avrebbe lasciato la Nazionale e poi sappiamo bene come è finita. I Friedkin daranno una risposta e fino a quel momento bisognerà aspettare: vedremo se dopo il contatto ci sarà una fase operativa. Domani Juric si giocherà quel poco che resta contro il Bologna: la sua avventura con la Roma è partita male e può finire peggio, forse a prescindere dal risultato dell’impegno di domani pomeriggio.

Foto: Twitter Nazionale Arabia Saudita