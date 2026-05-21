Il retroscena: Malen più Zirkzee, per Gasperini sarebbe il massimo

21/05/2026 | 23:45:49

Joshua Zirkzee è il primo nome che lo scorso novembre Gasperini ha chiesto alla Roma, come vi avevamo anticipato e ribadito un mese dopo e con conferme di ogni tipo. Poi a gennaio gli hanno regalato Malen, per distacco il miglior acquisto dell’ultima sessione invernale, un acquisto che non ha fatto passare a Gasperini la voglia di Zirkzee. Anzi. Per l’allenatore sarebbe la coppia perfetta per modellare calcio: modernità, tecnica, senso e fiuto del gol. E siccome Zirkzee sembra ormai predestinato a lasciare il Manchester United nelle prossime settimane, Gasp insisterà nella speranza di anticipare la concorrenza. E per una Roma che obbligatoriamente dovrà essere più forte, a maggior ragione se fosse centrata la qualificazione alla prossima Champions.

Foto: X Manchester United