Il retroscena: Malen il nuovo che avanza che alla Juve piace molto

Si chiama Donyell Malen, è l’attaccante giovane che alla Juventus piace di più. I contatti vanno avanti dallo scorso inverno, sono continuati a febbraio e sono ripresi negli ultimi giorni. Talento purissimo, in forza al PSV, classe 1999 e numeri straordinari per una punta destinata a fare una grandissima carriera. La valutazione era alta prima dell’infortunio, circa 50 milioni, ma ci si può lavorare e la Juve ha intenzione di farlo. Malen ha intuizioni da grande attaccante, tecnica e velocità, perfetto per aprire un nuovo ciclo. La Juve prenderà due attaccanti, considerato che in qualche modo bisognerà trovare una soluzione per Higuain in scadenza di contratto il prossimo giugno. E considerato che su Dybala dovrà essere presa una decisione definitiva: se non rinnovasse l’impegno oggi in scadenza nel 2022, sarebbe pericolosissimo andare a un anno o poco più dalla fine del contratto. E le richieste di Dybala oggi sono alte, almeno 10-12 milioni a stagione.

Foto: Twitter PSV