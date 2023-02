Il retroscena: Maldini e quella telefonata a Zaniolo. Novità sulla clausola

Paolo Maldini ha apprezzato molto l’atteggiamento di Nicolò Zaniolo che aveva aperto al Milan, mettendo al primo posto della lista per la sessione di gennaio conclusa da poco. Poi non sono stati raggiunti gli accordi, la Roma ha continuato a chiudere cifre oltre i 22 milioni e l’obbligo di riscatto non soltanto legato alla qualificazione in Champions. Il Galatasaray ha garantito quei soldi a prescindere (qualcosa in meno di base fissa…), ma alla fine la Roma si è dovuta accontentare di una cifra nettamente inferiore ai 30 milioni più bonus che aveva messo in preventivo. Ci risulta che Paolo Maldini abbia avuto un contatto con Zaniolo, ringraziandolo per la preferenza che aveva dato ai rossoneri. E potrebbe essere – come più volte raccontato – davvero un matrimonio rinviato a luglio quando ci sarà una clausola da 35 milioni. A proposito della clausola: i 35 milioni sono una cifra suscettibile di uno sconto nel caso in cui per Zaniolo si presentasse la possibilità di tornare in Italia. Quindi, la cifra è quella ma potrebbe non essere quella (magari basterebbero 30 milioni) nel momento in cui si aprisse una trattativa. Ci sarà tempo e modo per parlarne, ma intanto è importante memorizzare queste cose. Il Milan non smetterà di seguire Zaniolo e di inserirlo in una posizione prioritaria nella lista della spesa. Indipendentemente da Leao, come aveva pensato a gennaio. Ma considerando anche che il rinnovo del portoghese è ancora da scrivere, di sicuro in quella zona del campo i rossoneri dovranno intervenire già dalla prossima sessione di mercato.

Foto: Zaniolo Instagram