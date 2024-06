Il retroscena: Magalini, accordo totale con il Bari. Ma il Catanzaro…

Nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato l’accordo totale tra il Bari e il direttore sportivo Magalini. Concordato un biennale, ma ancora non arriva l’annuncio e c’è una spiegazione. Durante la parte finale della stagione Magalini, in scadenza di contratto a giugno e con il Catanzaro in lotta per la Serie A, aveva chiesto e ottenuto il prolungamento per un’altra stagione. Contratto che il Catanzaro non ha ancora depositato che ma che è stato regolarmente firmato. Un passaggio formale ma comunque delicato che in qualche modo va affrontato e risolto per permettere a Magalini di andare al Bari.

Foto: sito Vicenza