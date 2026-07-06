Il retroscena: Luvumbo, l’attesa del Palermo. E la trattativa con il Maiorca

06/07/2026 | 16:59:50

Lo scorso 15 giugno vi avevamo due strade per Zito Luvumbo, attaccante in uscita da Cagliari: il Palermo in pressing oppure il Maiorca desideroso di riprenderlo dopo il prestito per pochi mesi. Il Palermo aveva l’accordo con il club di Giulini, aveva offerto un ingaggio più alto, aveva dato un ultimatum per lo scorso weekend ma evidentemente l’attaccante ha altre idee. Esattamente il Maiorca, il suo desiderio è quello di tornare dove si è trovato benissimo: la trattativa è in corso e può portare a una svolta abbastanza rapida.

Foto: Instagram Luvumbo