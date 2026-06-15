Esclusiva: Luvumbo, occhio al Palermo. E il Maiorca vuole riprovarci

15/06/2026 | 16:45:07

Zito Luvumbo è tornato per fine prestito a Cagliari dopo la parantesi con il Maiorca. E gli spagnoli vorrebbero riprovarci per l’attaccante esterno, consapevoli che ripartire con lui dall’inizio della stagione possa consentirgli di esprimere tutte le sue qualità. Ma per Luvumbo le proposte non mancano, è forte l’interesse del Palermo che vuole costruire una squadra molto competitiva (ancora affidata a Pippo Inzaghi) per andare in Serie A senza passare dai playoff.

Foto: Instagram Luvumbo