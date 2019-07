Il retroscena: Lukaku, l’assalto Inter e le condizioni del Manchester United

Da 70 a 75 milioni. Più 75 che 70. E’ il prezzo del cartellino di Romeu Lukaku che, ormai, ritiene conclusa la sua esperienza con il Manchester United e che spinge per raggiungere Conte. L’Inter sa che non è un’operazione semplice soprattutto per la particolarità del club inglese che non fa sconti e che pretende tutto e subito. Il club nerazzurro può essere avvantaggiato da un particolare, questo: la dilazione del pagamento del cartellino di Nicolò Barella (10 di prestito, altri 30 non in questa sessione di mercato più bonus). La fretta dell’Inter è sintetizzata dal fatto che ha voglia di regalare a Conte almeno un attaccante tra i due prescelti, ovvero Dzeko e Lukaku, prima della partenza per la Cina fissata la settimana prossima. E presto ne sapremo di più.

Foto: Twitter ufficiale Premier League