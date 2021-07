Il retroscena: Lukaku, il Chelsea ha provato a svenarsi. Ma si è fermato allo stop

Il Chelsea è alla disperata ricerca di un attaccante e ha deciso di mettere a disposizione un budget anche di 130 milioni per una sola operazione. I Blues hanno cercato e magari cercheranno ancora sbocchi per Haaland, ma il Borussia Dortmund chiede 175 milioni pur sapendo che la prossima estate lo perderà per 75 milioni (e il Real avrebbe già un accordo per l’ingaggio). Così il Chelsea ha provato strade alternative e tramite intermediari ha preannunciato un’offerta cash di 130 milioni all’Inter per Lukaku, con la possibilità di abbassare il cash e di inserire anche Werner nell’operazione. Il muro nerazzurro resta alto, altissimo, e anche Romelu (in passato cercato dai Blues) ha un atteggiamento irreprensibile, è tornato a Milano per rimettersi a disposizione senza grilli per la testa. Quindi l’assalto Chelsea preannunciato nelle ultime ore è stato respinto.

Foto: Twitter Inter