Il retroscena: Lukaku e quell’entusiasmo di Tuchel per un Chelsea sempre più forte

Romelu Lukaku ha scelto il Chelsea e magari spiegherà lui più avanti le motivazioni. Quello che possiamo aggiungere é che c’è stato un filo diretto con Tuchel: l’entusiasmo dell’allenatore fresco vincitore della Champions che gli ha spiegato il programma e la necessità di costruire una squadra ancora più forte con un punto di riferimento offensivo che i Blues non hanno avuto negli ultimi anni. Lukaku è rimasto talmente colpito da quelle parole da aver aperto completamente per un ritorno nel club che lo aveva già avuto in passato. Tutto il resto è storia di queste ore. Di sicuro tra Tuchel e Lukaku è scattato il feeeling per un Chelsea ancora più forte.

Foto: Twitter Inter