Il retroscena: Lukaku aggrappato all’Inter malgrado le tentazioni

Incassati i soldi della cessione di Onana al Manchester United, l’Inter si fionderà su Romelu Lukaku. E presenterà una nuova proposta di almeno 35 milioni di euro, bonus compresi, con la possibilità di alzare ulteriormente la posta. Domanda: Lukaku ha altre offerte? Di sicuro dall’Arabia. Il Milan è stato vicino? Soltanto chiacchiere fin qui. La Juve ci ha provato e ci sta provando? È molto più di un sospetto, ma più che ricordare le parole di Big Rom di non troppo tempo fa (aveva escluso qualsiasi ipotesi Milan o Juve), ci piace pensare che – formalizzata la cessione di Onana – l’Inter andrà al rialzo di un’offerta che deve essere convincente per il Chelsea. Lukaku è ancora aggrappato all’Inter, ma ora non bisogna più allargare la forbice dell’attesa.

Foto: Instagram Inter