Il retroscena: Luis Alberto, il ritardo e la posizione della Lazio

Luis Alberto si presenterà in ritardo al raduno della Lazio. Ma da qui a proporre traiettorie di mercato, addirittura con club che avrebbero già bussato, ce ne corre. Si parla di Juve, ma la Juve è concentrata sulla trattativa per Locatelli, sapendo di avere una corsia preferenziale rispetto alla concorrenza. Ci sono dei rumors sul Siviglia, per ora non confermati.

Sarà la Lazio a chiarire, magari domani nel giorno della presentazione di Maurizio Sarri, per il club lo spagnolo è incedibile e non soltanto per il lungo contratto che lo lega. Di sicuro il club ha un po’ di preoccupazione, inevitabile. Può darsi che il suo mal di pancia sia figlio di qualche incomprensione legato alla scorsa stagione, ma – ripetiamo – non è il momento di parlare di mercato perché Sarri lo ritiene indispensabile come mezzala sinistra del suo 4-3-3.

Certo, per ora è solo fantamercato, se poi fosse necessario sacrificarlo per arrivare a Insigne… Ripetiamo, oggi solo una folle idea, tenendo conto che Insigne chiederà un ingaggio importante per il prossimo contratto, ma ci sarà tempo per tutto. E la valutazione del club biancoceleste, se si dovesse arrivare alla rottura, sarebbe altissima. La Lazio ha chiuso le operazioni Hysaj e Felipe Anderson, ha un accordo con Basic, un discorso con il Marsiglia per Kamara (con Escalante in contropartita) e presto avrà ulteriore sviluppi con il PSG per Correa, senza trascurare il Tottenham. L’altro esterno offensivo titolare arriverà dall’eventuale chiusura dell’operazione con i francesi (Sarabia) oppure da un’altra strada (Brandt resiste ma non solo) in caso di cessione soltanto per cash di Correa. Di esterni offensivi, Felipe Anderson a parte, ne serviranno comunque due.

Foto: Twitter Lazio