Il retroscena: l’Udinese chiude per Sema. Ora Pezzella è più libero…

L’Udinese ha ormai chiuso per Ken Sema, esterno sinistro classe 1993, come annunciato poco fa da Sportitalia. Sema arriva dal Watford, stessa proprietà, e può essere un passaggio fondamentale per liberare Pezzella. Quasi due mesi fa vi anticipammo che il Parma aveva individuato proprio in Pezzella l’uomo giusto per la fascia sinistra, era stata definita anche la formula (prestito con obbligo di riscatto), ma poi l’Udinese ha valutato le varie soluzioni per sostituirlo. Sema è il primo passo, forse non l’unico, per avvicinare sempre più Pezzella al Parma dopo una lunga attesa.

Foto: twitter Watford