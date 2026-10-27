Il retroscena: Lucarelli, i dubbi restano. E il Livorno naviga a vista

27/10/2026 | 22:15:29

Cristiano Lucarelli aveva deciso di fare un passo indietro, come anticipato nei giorni scorsi, ma il Livorno ha deciso di respingere le dimissioni. Almeno per il momento la polvere va sotto il tappeto, ma la situazione va monitorata e di questo dovrebbe prenderne atto Esciua senza mettere in discussione la correttezza e la professionalità altrui. Lucarelli non ha nulla contro la proprietà, ma avverte un senso di malessere e/o insoddisfazione personale che non lo porta a svolgere il lavoro con la serenità necessaria in situazioni del genere. Per ora si va avanti, a partire dalla gara di Coppa Italia domani alle 18 in casa dello Spezia, ma è una situazione che va tenuta sotto controllo.

foto x livorno