Esclusiva: Cristiano Lucarelli-Livorno, svolta possibile. La situazione

24/10/2026 | 20:09:44

La sconfitta in casa della Sambendettese potrebbe portare a una svolta in casa Livorno. Cristiano Lucarelli per tanti motivi sta meditando sulle dimissioni, non è ancora una decisione presa ma un chiaro orientamento. Che può anche passare attraverso una forma diversa dopo un confronto con il club labronico. È un momento molto delicato, Lucarelli è legatissimo al Livorno e alla sua sua città, ma evidentemente le condizioni attuali non sono quelle migliori. E richiedono riflessioni che possono condurre a un ribaltone, di sicuro sono in corso e presto avremo nuovi sviluppi.

foto x livorno