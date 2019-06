Il retroscena: Luca Pellegrini-Juve, dalla sorpresa dell’8 giugno alla svolta in arrivo! E la Roma chiede Spinazzola

Lo scorso 8 giugno vi avevamo svelato l’inserimento a sorpresa della Juve per il terzino Luca Pellegrini, terzino classe 1999. Tre anni di contratto ancora con la Roma, ma il forte interesse bianconero successivo a quello del Milan. Ieri sera vi abbiamo raccontato come fosse forte l’interesse Juve per il talento assistito da Mino Raiola, i dialoghi della giornata di ieri hanno ormai portato alla svolta, con la Juve che ha messo le mani su un ragazzo di assoluta qualità. La Roma sta lavorando per ottenere in cambio Leonardo Spinazzola, con la fiducia di poter arrivare ad una soluzione. Spinazzola era stato accostato al club giallorosso già nelle ultime 48 ore come possibilità di scambio. Higuain? I discorsi tra Roma e Juve sono stati soltanto sfiorati e non approfonditi. Luca Pellegrini si avvia – dopo il forte interesse di tre settimane fa – a diventare un nuovo giocatore bianconero.

Foto Twitter Roma