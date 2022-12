Il retroscena: Luca Pellegrini e la Lazio, tra salite e tempistica

Luca Pellegrini sta facendo bene all’Eintracht, ha la fiducia del club e attende gli ottavi di finale di Champions contro il Napoli come passaggio significativo della stagione. L’esterno sinistro, arrivato in prestito secco dalla Juve, è stato accostato negli ultimi giorni alla Lazio, ma ci sono alcune cose da puntualizzare. La più importante è che l’Eintracht non ha intenzione di privarsene. La più significativa è che un’operazione del genere andrebbe fatta entro e non oltre i primi giorni di gennaio, altrimenti non ci sarebbero più margini. Pellegrini ha un ingaggio importante di circa tre milioni, l’Eintracht ne paga circa uno per l’intera stagione, e guadagnerà ancora di più dal prossimo primo luglio. Inserire un diritto di riscatto sarebbe complicato e soprattutto il diretto interessato dovrebbe rivedere il discorso ingaggio, ridimensionandolo. Ecco perché non è una strada in discesa: la Lazio cerca un terzino sinistro ma non come priorità assoluta e in lista un nome in bella evidenza per la prossima estate è sempre quello di Fabiano Parisi dell’Empoli.

Foto: Instagram personale