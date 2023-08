Il retroscena: Lotito-Sarri, tensione alle stelle e posizioni sempre divergenti

Ieri sera c’è stato il famoso incontro tra Claudio Lotito (rientrato dal weekend a Cortina) e Maurizio Sarri. Per chi ha voglia di sapere subito come sia andata sintetizziamo così: “male” tendente al “malissimo”. A prescindere dalle dichiarazioni di facciata da parte del numero uno del club che magari arriveranno nelle prossime ore. Non fatevi ingannare dall’eventuale forma, la sostanza è diversa, nettamente diversa. Tra l’altro le dichiarazioni di Lotito trovano sempre largo spazio senza alcun tipo di contraddittorio o commento. Premesso che non si va da nessuna parte con la frase “i calciatori li prendo io”, la tendenza resta questa e la tensione alle stelle. Sarri ha provato a spiegare che il ritardo ormai è incolmabile, che la preparazione è quasi volata via, che non c’è ancora un sostituto di Milinkovic-Savic. E che alcune frasi sono offensive a prescindere (“voleva Sanabria, ho preso Castellanos che è più forte”). Lotito ha risposto a modo suo, amplificando una spaccatura evidente. Può darsi che il numero uno della Lazio adesso provi a rilanciare per qualche nome forte della famosa lista (Samuele Ricci in testa), ma la situazione è compromessa. Si va avanti per forma, chissà come… Quando, non troppo tempo fa, scrivevamo “Lotito sta tirando la corda in molto pericoloso”, volevamo dire esattamente quello che poi si è verificato. La tensione è alta, il rapporto deteriorato, in queste ore praticamente formale. Al punto che nulla escludiamo, la situazione va seguita giorno dopo giorno. Sarri per il momento è al suo posto in virtù di un rapporto straordinario con lo spogliatoio, sotto quest’aspetto forse sono state le settimane più belle da quando è alla Lazio. Ma più di qualche calciatore nelle ultime ore ha avvertito il clima di tensione che inevitabilmente non aiuta a un paio di settimane dall’inizio del campionato. Anzi.

Foto: Twitter Lazio