Il retroscena: Lotito proverà ad accontentare Sarri. I tre nomi principali

La straordinaria vittoria contro il Milan potrebbe comportare qualche novità di mercato in casa Lazio. I nomi sono tre, quelli che abbiamo sempre evidenziato: Luca Pellegrini, Mohamed Fares e Federico Bonazzoli. C’é un altro terzino che piace molto, parliamo di Fabiano Parisi gioiello dell’Empoli, ma sarebbe una situazione per l’estate. Pellegrini piace a Sarri, c’è il via libera dell’allenatore e anche quella dell’Eintracht con l’avallo della Juve visto che l’ex Roma è andato a Francoforte in prestito secco. E questa è una novità perché l’Eintracht aveva chiesto una decisione entro le prime due settimane di calciomercato, invece si può andare oltre. E l’impressione è che si possa arrivare agli ultimi due giorni di mercato. Cosa serve? Che arrivi una proposta gradita a Fares, quindi bisogna aspettare. Resta l’opzione Salernitana, sullo sfondo c’è il Bologna e potrebbero materializzarsi altri club. Se fosse la Salernitana, occhio a uno scambio con Bonazzoli (promosso da Sarri), a maggior ragione se il club di Iervolino dovesse prendere un altro attaccante. Incastri, certo, ma da seguire. E Lotito cercherà di accontentare Sarri anche al fotofinish.

Foto: Instagram Lazio