Il retroscena: Lotito in Senato, le facce di circostanza e gli ultimi aggiornamenti Lazio

Claudio Lotito a Formello per incontrare Sarri? Veramente no, mai programmato un incontro semplicemente perché il presidente della Lazio è rimasto in Senato con i suoi impegni di lavoro. Ha sentito Sarri al telefono, gli ha chiesto (sia lui che il direttore sportivo Fabiani) di fare un passo indietro, ma l’allenatore è stato irremovibile sulle dimissioni annunciate alle 14,50 malgrado un contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Sarri ha svuotato l’armadietto a Formello, ha incrociato qualche faccia triste di circostanza e magari ha intuito che per qualcuno si tratta di una liberazione. Magari ci sarà presto qualche commento via social, ma quanto attendibile e sincero? Non sappiamo se Lotito riproverà a convincere Sarri, fatto sta che per l’allenatore la decisione è presa. La Lazio continua a pensare alla soluzione interna Rocchi, sullo sfondo da non sottovalutare la candidature di Klose, un intermediario ha proposto Tudor.

Foto: Twitter Lazio