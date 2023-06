Il retroscena: Lotito e quella domanda su Berardi. Su Ngonge…

Domenico Berardi e la Lazio: qualche radio romana ne aveva fatto un cult e un tormentone, al punto che qualcuno aveva annunciato l’imminente definizione del trasferimento. Quasi come se ci fosse stata una stretta di mano oppure una bozza di accorda. Berardi piace a Maurizio Sarri, ma non è detto (anzi) che ci sia un dialogo con il Sassuolo. Adesso danno la colpa a Berardi di aver cambiato idea, non è vero perché è solo un modo per giustificare quanto era stato raccontato. Retroscena: qualche giorno fa Carnevali e Lotito si sono ritrovati in Lega, l’amministratore delegato del Sassuolo ha chiesto lumi su un eventuale interesse per Berardi. Lotito ha lasciato scivolare quella domanda con un ghigno: oggi non esistono margini di manovra per Berardi alla Lazio. Ai biancocelesti piace sempre Ngonge, l’attaccante del Verona è anche nella lista del Bologna.

Foto: twitter Lazio